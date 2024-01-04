وزارة النقل توقع عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر

بدأ منذ قليل مؤتمر بوزارة النقل بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وذلك للتوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبى لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التى تديرها المجموعة فى آسيا وأوروبا.

ويحضر الفاعليات رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبى، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُذكر أن وزارة النقل، أنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يجرى تحصيلها إلكترونيًا، وجرى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية.