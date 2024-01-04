وزارة العمل: حصر أكثر من 70% من المنشآت خلال 2023 لاستيفاء نسبة الـ5%

كتبت آية دعبس

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة العمل ، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة دمج ذوى الهمم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي، فى نهاية ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن وزير العمل حسن شحاتة عقد اجتماعات أسبوعية مع مديري المديريات بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ خطة حصر المنشأت للوقوف على أرقام استيفاء نسبة الـ5% في كل منشأة، وخلال عام 2023 فقط، تم حصر أكثر من 70% من المنشآت، وتعيين 10 آلاف و579، منهم في "القطاع الخاص"، ودمجهم في خطة التدريب المهني"2023-2024".

وأشار خضر، إلى أن أحدث إحصائية للوزارة قد أشارت إلى تخرج 210 متدرب جديد من ذوى الهمم، من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة،والتى تعمل في المحافظات، في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل.