وزارة التعليم: أسئلة امتحانات أولى وثانية ثانوى موحدة على مستوى الإدارة

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ليست موحدة على مستوى الجمهورية ولكنها تعقد على مستوى الإدارة التعليمية، حيث وضعت كل إدارة الأسئلة بالتنسيق مع المديريات والمدارس، حيث إنه تم تشكيل لجان فنية لوضع الأسئلة وتم الانتهاء منها وفق المواصفة الفنية لكل مادة.

وكانت الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن مد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 4 يناير الحالى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار يأتى إلحاقا بالخطاب السابق إرساله في 12 نوفمبر 2023 بخصوص التحضيرات الجارية لإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وبالإشارة إلى قرب إجراء امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوى، موضحة أنه إيماء إلى الإجراءات المتبعة خلال الأعوام السابقة بشأن قيام طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتأكيد بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، مع التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بمراجعة وتدقيق

بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك في موعد غايته الخميس الموافق 2024/1/4، من خلال الرابط، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات moe-register.emis.gov.eg.

وأكدت الوزارة أنه فى حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات المركزية من خلال الإستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.