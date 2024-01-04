هل يمكن استخدام تركيبات زيادة الوزن المحتوية على الكورتيزون؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه غير صحيح استخدام تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون، ويجب تجنب استخدامها لأنها تسبب اضطراب في الدورة الشهرية عند السيدات.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون، مؤكدة أنها تسبب ضعف المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حب الشباب وشعر الوجه.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه غير صحيح استخدام الخلطة الشعبية لزيادة الوزن، مؤكدة أنها غير آمنة وغير فعالة وأنه يجب استخدام الكورتيزون تحت إشراف طبى وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب فقط.