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هل يمكن استخدام تركيبات زيادة الوزن المحتوية على الكورتيزون؟ الصحة تجيب

الخميس، 04 يناير 2024 10:30 ص
هل يمكن استخدام تركيبات زيادة الوزن المحتوية على الكورتيزون؟ الصحة تجيب استخدام تركيبات زيادة الوزن
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه غير صحيح استخدام تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون، ويجب تجنب استخدامها لأنها تسبب اضطراب في الدورة الشهرية عند السيدات.
 
وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام تركيبات زيادة الوزن التى تحتوى على الكورتيزون، مؤكدة أنها تسبب ضعف المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حب الشباب وشعر الوجه.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه غير صحيح استخدام الخلطة الشعبية لزيادة الوزن، مؤكدة أنها غير آمنة وغير فعالة وأنه يجب استخدام الكورتيزون تحت إشراف طبى وبالجرعات المحددة من قبل الطبيب فقط.
 
 
استخدام تركيبات زيادة الوزن
استخدام تركيبات زيادة الوزن

 







وزارة الصحة

الكورتيزون

الدورة الشهرية



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