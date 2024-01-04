هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، أعقبه قطاعا مواد البناء، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، يليهما قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.8%، وهبطت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه بنسبة 0.4%.

وانخفض قطاعات الخدمات التعليمية، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالى، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.3%، وصعد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.1%، وقفز قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.4%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى، فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 10.04%، واستحوذت المؤسسات على 75.92% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 24.07%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 134.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه، 226.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 378.6 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 25350 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10793 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5678 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8151 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 6531 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة>