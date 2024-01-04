نقيب الخدمات الإدارية: الامتثال لنظم العمل الحديثة لتوطين الصناعة

كتبت آية دعبس

أكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، حرصه الدائم على تنمية مؤشر تحقيق توفير بيئة عمل مناسبة تتوافق والقوانين واللوائح المنظمة لدولاب العمل بالمؤسسات الإنتاجية بالقطاعين العام والخاص بهدف إثراء أداء الأعمال المنوطة بالحركة الصناعية لزيادة التنافسية وتحفيز حركة العمال لصالح الاقتصاد القومى بالإضافة إلى تحسين مستوى دخول جموع الطبقة العاملة، مشددا على أن العمل الطموح يعد الخطوة الأساسية نحو مسيرة تحقيق التقدم والازدهار للوطن.

جاء ذلك عقب صدور قرار اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران بتكليف هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية رئيسا للاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية.

تابع " المهيرى": من حسن الطالع أن يتزامن قرار التكليف واحتفالات مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد موجها التهنئة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داعيا المولى بدوام الألفة والمحبة والرباط بين أهل مصر "مسلمين ومسيحين".

تابع: " المهيرى" معلنا عن استراتيجية أداء الأعمال داخل التنظيم النقابى بالمحافظة، التى تعتمدعلى الامتثال لنظم العمل الحديثة التى تتواكب وأسس بناء وتعمير الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن آلية العمل داخل المحافظة سيكون وفق معايير ومواثيق تتفق ومكانة توطين الصناعة المحلية والعمل على إزالة أي معوقات لحركة الإنتاج.

شدد رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الدقهلية على أن النمط الافضل فى تنفيذ ما تصبو إليه الحركة الانتاجية العمالية بالمحافظة هو حوكمة النظم الإدارية والمالية باستخدام عنصر الرقمنة الذي يحقق إنتاج أفضل وأداء أسمى ويعزز من واجبات منظومة العمل الوطنى الذى يتواكب ومسايرة خطوات الدولة نحو التصدى للتغيرات الاقتصادية العالمية ويحقق المأمول من طموحات الوطن.