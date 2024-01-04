اليوم السابع
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نقابة المرافق تقرر زيادة منحة الوفاة الإصابية إلى 10 آلاف جنيه

الخميس، 04 يناير 2024 11:28 ص
نقابة المرافق تقرر زيادة منحة الوفاة الإصابية إلى 10 آلاف جنيه مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق
كتبت آية دعبس

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اجتمع مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، برئاسة هشام فؤاد، اجتماعا، لبحث عدة ملفات على جدول أعمال المجلس، وقد أصدر المجلس عدة قرارات هى: 
 
1 ـ تدشين الموقع الإلكتروني الرسمى للنقابة، باسم  "النقابة العامة للمرافق العامة".
 
 2 ـ الموافقة علي زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه، فى حالة حدوث وفاه أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ( الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الاسكان ) ويشترط احتساب الوفاة إصابة عمل.
 
 3 ـ التفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي ” المُرافق ”.
 
 4 ـ الإعلان عن بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة و العصافرة لصيف 2024. 
 
وخلال اجتماع مجلس الإدارة توجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالشكر والتقدير لأعضاء و وكلاء المرافق العامة على الجهود المبذولة خلال فترة الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً ان المرافق كيان عريق وأيقونة العمل النقابي في مصر، مؤكدا فخره بانتمائه لهذا الكيان.






نقابة المرافق

نقابة المرافق العامة

هشام فؤاد

الوفاة الاصابية

زيادة الوفاة الاصابية للعاملين بالمرافق



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