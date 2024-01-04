نقابة المرافق تقرر زيادة منحة الوفاة الإصابية إلى 10 آلاف جنيه

كتبت آية دعبس

اجتمع مجلس النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، برئاسة هشام فؤاد، اجتماعا، لبحث عدة ملفات على جدول أعمال المجلس، وقد أصدر المجلس عدة قرارات هى:

1 ـ تدشين الموقع الإلكتروني الرسمى للنقابة، باسم "النقابة العامة للمرافق العامة".

2 ـ الموافقة علي زيادة منحة الوفاة الإصابية من 5000 إلى 10000 جنيه، فى حالة حدوث وفاه أثناء العمل وبسببه في أي من القطاعات الأربعة ( الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحي ـ الاسكان ) ويشترط احتساب الوفاة إصابة عمل.

3 ـ التفاوض مع فندق الجامعة العمالية بعباس العقاد للعاملين وأسرهم بأسعار مخفضة بشأن تسكين ذوى المرضى المغتربين ممن يتلقون العلاج بمستشفى الكهرباء تلبية لاحتياجات العاملين المغتربين طالبي ” المُرافق ”.

4 ـ الإعلان عن بدء حجز الرحلات المصيفية للعاملين بالمرافق بمدينتي جمصة و العصافرة لصيف 2024.

وخلال اجتماع مجلس الإدارة توجه هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، بالشكر والتقدير لأعضاء و وكلاء المرافق العامة على الجهود المبذولة خلال فترة الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً ان المرافق كيان عريق وأيقونة العمل النقابي في مصر، مؤكدا فخره بانتمائه لهذا الكيان.