موسكو تسجل 27.1 درجة تحت الصفر الليلة الماضية

وكالات

أفاد كبير خبراء مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية يفغيني تيشكوفيتس بأن ليلة الـ4 من يناير في موسكو كانت الأشد برودة منذ بداية الشتاء، حيث انخفضت الحرارة إلى 27.1 تحت الصفر.

وبحسب موقع روسيا اليوم، كتب في صفحته على "تلجرام": "بلغ الصقيع في موسكو إلى ذروته، وسجلت محطة الأرصاد الجوية الواقعة في مركز معارض عموم روسيا 26.4 درجة تحت الصفر وفي محطة بالتشوغ (وسط موسكو) – 24.8 درجة تحت الصفر وفي منطقة توشينو بالمدينة – 27.1 درجة تحت الصفر".

وأضاف: "حتى الساعة 08:00 صباح اليوم الخميس انخفضت درجة الحرارة إلى 26.9 درجة تحت الصفر. وأصبح هذا الليل هو الأشد في الشتاء الجاري".

وأشار الخبير إلى أنه لم يتم تسجيل مثل هذا الصقيع في موسكو في 4 يناير منذ 42 عاما.