موجز الاقتصاد.. 16.6 % انخفاض قيمة العجز بالميزان التجارى فى أكتوبر الماضى

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس الموافق 4-1-2023 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامة، أبرزها بدء صرف قيمة شهادة الـ25%؜ و22.5%؜ غدا من بنكى الأهلى ومصر.

بدء صرف قيمة شهادة الـ25%؜ و22.5%؜ غدا من بنكى الأهلى ومصر

يبدأ غدا الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25٪؜ و22.5٪؜ ببنكى الأهلى ومصر، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بها وقدرها عام من تاريخ الإصدار، وبدء موعد استحقاها اعتبارا من غد الجمعة، والتى بلغت حصيلة طرحها العام الماضى 460 مليار جنيه.

الإحصاء: عدد المهاجرين بسبب التغير المناخى فى 2050 قد يصل لـ250 مليون مهاجر

يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس العدد رقم 106 من المجلة النصف سنوية (السكان - بحوث ودراسات).

"التخطيط القومى" يصدر تقريراً حول حصاد عام 2023

نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد عام 2023" سلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال العام، والتي تنوعت ما بين المشاركات الخارجية وبروتوكولات التعاون والفعاليات العلمية والبرامج التدريبية واللقاءات والندوات وورش العمل والدراسات العليا التي قدمها المعهد.

رانيا المشاط تلتقى مسئولى البنك الدولى لمناقشة الدعم الفنى لشركات الدولة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، ومحمد الشياتي، مسئول تنمية القطاع الخاص، بحضور فريق عمل الوزارة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى فى مجال الدعم الفنى للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

اتحاد المشروعات الصغيرة يشيد بقرار زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستجابة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لمطالب المستثمرين بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية إلى 70% بدلا من 65% بهدف زيادة الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعى عبر التوسع الأفقى فى النشاط الصناعى ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.

16.6 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى بشهر أكتوبر الماضى

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أكتوبر 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.15 مليـار دولار خـلال شهر أكتوبر 2023 مقابل 3.78 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 16.6٪.

غرفة صناعة الجلود: معرض طرابلس فرصة ذهبية لزيادة الصادرات إلى السوق الليبى

استقبلت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي، أمس، المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية والوفد المرافق له، بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، لبحث مشاركة الغرفتين في معرض طرابلس الدولي في دورته الـ 50 والذي يقام في ليبيا في الفترة من 15 إلى 21 مايو المقبل.