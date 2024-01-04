مطار القاهرة يحقق أعلى نسبة فى معدلات الحركة الجوية منذ إنشائه خلال 2023

كتبت رحاب نبيل

حققت المطارات المصرية معدلات قياسية في أعداد الركاب والطائرات خلال عام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكبا، على متن 365 ألف رجلة جوية عبر المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تقرير الحصاد السنوي لعام 2023، تحقيق مطار القاهرة الدولي أعلي معدلات فى حركة السفر والوصول خلال العام الماضي باستقبال أكثر من 26 مليون راكب على متن 198 ألف رحلة جوية، بينما استقبل مطار الغردقة الدولى 8 ملايين و700 ألف راكب على متن 60 ألف رحلة جوية، ومطار شرم الشيخ الدولى 5 ملايين و900 ألف راكب لأكثر من 43 ألف رحلة جوية، في حين شهد مطار برج العرب الدولى استقبال أكثر من 2 مليون راكب على متن 17 ألف و700 رحلة جوية خلال عام 2023.

وأكدت الشركة القابضة للمطارات، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الطيران المدني وتحت مظلة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حرصت على إسراع الخطى نحو رفع كفاءة البنية التحتية بالمطارات، وذلك بالتحرك في عدة مسارات تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق وتحديث أنظمة التشغيل، من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وجذب شركات طيران جديدة، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأخذت مشروعات التطوير والتوسعة بالمطارات المصرية تسير نحو مراعاة الأبعاد البيئية، من أجل مطارات خضراء، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع بالفعل بتدشين مشروعات صديقة للبيئة بالمطارات المصرية، مثل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الذي تم الانتهاء من تنفيذه، ومن المنتظر افتتاحه في القريب العاجل، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة بمطار الغردقة، ومشروعات الطاقة الشمسية واستخدام أنظمة ترشيد الطاقة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ وغيرها من المشروعات والممارسات الخضراء بالمطارات المصرية، وهو ما عزز من حصول عدد من المطارات لشهادات الاعتماد في الجودة والبيئة من الجهات المانحة ومنها المجلس العالمي للمطارات لقارة إفريقيا ACI Africa.