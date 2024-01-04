مصرع 3 أشخاص بسبب عاصفة هينك.. وأوروبا تعلن التأهب

فاطمة شوقى

تسببت عاصفة "هينك" فى احداث حالة من الفوضى فى عدد من الدول الأوروبية ، بعد أن تسببت فى مصرع ثلاثة أشخاص، مما جعلت أوروبا فى حالة تأهب، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في العاصفة التي اندلعت في بلجيكا وفرنسا ورينو وألمانيا وهولندا، وتم التعرف على أحد الضحايا من قبل العديد من السكان المحليين، وهو رجل يبلغ من العمر 75 عامًا سقط في قرية بمدينة أيندهوفن الهولندية.

كما تم الإبلاغ عن مصرع امرأة تبلغ من العمر 59 عاما من فلاندز، ومات رجل يبلغ 50 عاما بعد أن سقط في بريطانيا اثر سقوط شجرة على سيارته.

وأوضحت الصحيفة أن أوروبا أعلنت تأهب في بداية العام الجديد ، وذلك بعد الإبلاغ عن أكثر من 300 تحذير لفيضانات في إنجلترا وجاليس.

وسجلت شمال ألمانيا ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الأنهار والجزر، حيث شهدت نهاية العام الماضي فيضانات قبل حدوث فيضانات شديدة.

وبنفس الطريقة، تزودنا طرقات الدول الجزرية بالمعلومات عن الأشجار والانقطاعات التي يتم تحديدها عبر الطرق، وكذلك الفيضانات في المناطق الساحلية أمام مار ديل نورتي.

وأوضحت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفيضانات فإن العاصفة أيضا تهدد بانقطاع التيار الكهربائى ، وبدأ الاتحاد الأوروبى في تقديم المساعدات.