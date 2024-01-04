مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالصف

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بالصف وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

وفور تلقى بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفي ومصابين أعلى الطريق الدائرى الإقليمى بدائرة قسم الصف، انتقلت سيارات الإسعاف وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بأخرى مما أدى لوفاة قائد إحداهما، وإصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وجارى اخطار النيابة العامة بالواقعة.