تمكنت مستشفيات محافظة دمياط من تقديم خدماتها الطبية لأكثر من 3.3 مليون مريض خلال عام 2023، حيث تم تقديم ‏خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 2,000,000 مريض، كذلك تم تقديم تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 9700 مواطن، تم تقديم خدمات الاستقبال لاكثر من 107,000 مواطن ،كما تم القيام به 101,000 جلسة غسيل الكلوي، بالإضافة إلى تقديم 225,000 جلسة علاج طبيعي، ورعاية 2750 طفل مبتسر

من ناحية أخرى، تمكنت المستشفيات من القيام بأكثر من 20,000 عملية جراحية متنوعة‏: شملت 5642 عملية جراحية صغرى وثلاثة آلاف 3895 عملية جراحية متوسطة، 4055 عمليه جراحية كبرى، 657 عملية جراحية ذات المهارة.

بالإضافة إلى 2757 ولادة متنوعة بين الولادات الطبيعية الولادات القيصرية ،وتستمر مستشفيات محافظة دمياط في تقديم الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين بالمجان طوال ايام السنة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت اشراف الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة.