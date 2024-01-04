اليوم السابع
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محمد دحلان: أحداث 7 أكتوبر كانت متوقعة بسبب إجراءات إسرائيل القمعية

الخميس، 04 يناير 2024 01:33 م
محمد دحلان: أحداث 7 أكتوبر كانت متوقعة بسبب إجراءات إسرائيل القمعية محمد دحلان

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قال القيادى الفلسطينى البارز فى حركة فتح محمد دحلان فى لقائه على قناة "المشهد"، إن إسرائيل كانت تفخخ قطاع غزة بالإجراءات التعسفية والقمعية التي نفذتها من 15 سنة وهذا الانفجار كان متوقعا ومن لا يتوقعه يكون واهما ولكن 7 أكتوبر وضعت إسرائيل على مفترق أما أن يكون هذا الحدث أن يخلق أملا بين الشعبين أو أن يكون بوابة جهنم جديدة ودوامة من العنف والثأر المتبادل.

وأضاف نحن نأمل أن يكون هذا درس ويجب أن يجلب الاحتلال أمنا للشعب الفلسطيني، موضحا نحن شعب نريد أن نعيش
 
موضحا ان أحداث 7 أكتوبر هو عمل مهنى عسكري فاجئ إسرائيل وشل الوعي الإسرائيلي والقدرات العسكرية وكل المؤسسة العسكرية انهارت في 20 دقيقة.






محمد دحلان

فلسطين

غزة

اسرائيل

فتح




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