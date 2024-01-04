محمد دحلان: أحداث 7 أكتوبر كانت متوقعة بسبب إجراءات إسرائيل القمعية

قال القيادى الفلسطينى البارز فى حركة فتح محمد دحلان فى لقائه على قناة "المشهد"، إن إسرائيل كانت تفخخ قطاع غزة بالإجراءات التعسفية والقمعية التي نفذتها من 15 سنة وهذا الانفجار كان متوقعا ومن لا يتوقعه يكون واهما ولكن 7 أكتوبر وضعت إسرائيل على مفترق أما أن يكون هذا الحدث أن يخلق أملا بين الشعبين أو أن يكون بوابة جهنم جديدة ودوامة من العنف والثأر المتبادل.

وأضاف نحن نأمل أن يكون هذا درس ويجب أن يجلب الاحتلال أمنا للشعب الفلسطيني، موضحا نحن شعب نريد أن نعيش

موضحا ان أحداث 7 أكتوبر هو عمل مهنى عسكري فاجئ إسرائيل وشل الوعي الإسرائيلي والقدرات العسكرية وكل المؤسسة العسكرية انهارت في 20 دقيقة.