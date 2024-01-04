محافظ قنا يوجه بسرعة تشغيل المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك

قنا صابر سعيد

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بسرعة طرح ورش المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت للمواطنين، وتشغيل المجمع بكامل طاقته فى مجال الأنشطة المكملة للتصنيع فى ظل خطة طموحة نحو التوسع فى اقامة المناطق الحرفية والمجمعات الصناعية، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى خلق فرص عمل منتجة فى المحافظات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، لوضع الخطوات التنفيذية لتشغيل المجمع الذى نفذته هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع محافظة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن، والدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة قنا، وعدد من القيادة التنفيذية.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن محافظ قنا وجه بسرعه وضع اللائحة التنفيذية لإدارة المجمع وذلك لتنظيم توفير مستلزمات الإنتاج والتصنع والتسويق، وكذا تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الفتيات والسيدات العاملات بمشغل الحياكة بالمجمع لتحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات والفتيات، وتوفير فرص عمل لائقة بهن.

وأضاف عبد الباقى، أنه تم فتح فصل دراسى داخل المجمع وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية فى الحصول على التعليم المناسب للعاملات والقضاء على الامية داخل القرى، من خلال تحفيز السيدات اللاتى سيتم محو اميتهن وتعليمهن على حرفة الحياكة بتوفير ماكينات خياطة لهن من خلال التضامن الاجتماعى لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة العيلة، فضلا عن تسويق المنتجات من خلال عمل معرض دائم داخل المجمع بالإضافة إلى التسويق الإلكترونى من خلال منصة أيادى مصر والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة من خلال منتجات المجمع.

يذكر أن المجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التى تشتهر بها قرى مركز أبوتشت، ويضم المجمع ماكينات حياكه وعدد من الماكينات المكملة لها وعدد 4 ورش صناعات صغيرة، وفصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة، 150 فرصة عمل غير مباشرة.