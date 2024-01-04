محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

كتب سيد الخلفاوى

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة الى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ القاهرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة عن أسمى آيات التهاني واصدق التمنيات الطيبة بهذه المناسبة العطرة ، داعيًا الله بخالص الدعوات أن يجعله عيدًا سعيدًا على قداسته وعلى جميع الاخوة المسيحيين والمصريين جميعًا، وان تنعم مصر بالخير واليمن والبركات بأبنائها المصريين الوطنيين .