محافظ القاهرة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، برقية تهنئة الى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال محافظ القاهرة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة عن أسمى آيات التهاني واصدق التمنيات الطيبة بهذه المناسبة العطرة ، داعيًا الله بخالص الدعوات أن يجعله عيدًا سعيدًا على قداسته وعلى جميع الاخوة المسيحيين والمصريين جميعًا، وان تنعم مصر بالخير واليمن والبركات بأبنائها المصريين الوطنيين .
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك يوم السبت الموافق 6 يناير 2024.
ومن المقرر أن يحضر احتفال الكنيسة عددا من الشخصيات العامة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
ويعد صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية والتى يسمح فيها بتناول الأسماك كنوع من التخفيف إلى جانب الأطعمة النباتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة