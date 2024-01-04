ماذا تعرف عن "غيبوبة الطعام"؟ أسباب الرغبة في النوم بعد الوجبات الدسمة

هل تشعر بالتعب والرغبة في النوم بعد تناول كميات كبيرة من الطعام؟ إذا أنت تعاني من الغيبوبة الغذائية أو غيبوبة الأكل أو الطعام، وخلال هذا التقرير سنتعرف عليها بشكل مفصل، وفقا لموقع healthshots الذى أكد أن تعديل بعض عاداتك الغذائية يمكن أن يساعدك على منع الإصابة بغيبوبة الطعام.

ما هي غيبوبة الطعام؟

ما هي أسباب غيبوبة الطعام؟

عندما نأكل، وخاصة كمية كبيرة من الطعام ، يحتاج الجهاز الهضمي إلى زيادة تدفق الدم والطاقة لتكسير ومعالجة العناصر الغذائية، وبالتالي، هناك تحول في تدفق الدم نحو الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض إمدادات الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما قد يسبب الشعور بالتعب أو النعاس، تُعرف هذه الحالة من النعاس الشديد أو التعب بعد تناول وجبة كبيرة باسم غيبوبة الطعام.

يؤدي تحويل الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في تحلل وامتصاص العناصر الغذائية إلى انخفاض الأكسجين وإمدادات الدم إلى الدماغ، مما يسبب غيبوبة الطعام، والأسباب الأخرى هي:

- الأطعمة الدسمة

- الضغط على الجهاز الهضمي

ما هي مدة غيبوبة الطعام؟

ما هي طرق الوقاية من غيبوبة الطعام؟

- خطط لوجبات متوازنة

- تناول كميات أصغر من الطعام

- حافظ على رطوبة جسمك

-امضغ الطعام بهدوء

- الحد من الكربوهيدرات المكررة

- اختر البروتينات الخالية من الدهون

- تنظيم تناول الكافيين

- قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف

- ممارسة الرياضة بانتظام

بعض الأطعمة، خاصة تلك الغنية بالكربوهيدرات والدهون، يمكن أن تؤدي إلى إطلاق هرمونات معينة مثل الأنسولين والسيروتونين، والتي تلعب أدوارًا في تنظيم النوم والمزاج، كما أن المستويات المرتفعة من هذه الهرمونات يمكن أن تساهم في الشعور بالاسترخاء والنعاس.يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي، مما يتطلب المزيد من الطاقة والوقت للمعالجة، جهد الجسم لإدارة هذا الفائض يمكن أن يساهم في التعب والخمول.تختلف مدة غيبوبة الطعام من شخص لآخر وتعتمد على عوامل مثل حجم الوجبة وتكوينها، وبشكل عام، يستمر لبضع ساعات حيث يعمل الجسم على هضم ومعالجة الطعام المستهلك.لتجنب الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة كبيرة، قم بما يلي، كما يقترح خبير التغذية:يجب أن تكون وجباتك متوازنة، بحيث تحتوي على مزيج من الألياف والبروتين والدهون الصحية، هذه سوف تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم .تجنب تناول وجبات كبيرة وثقيلة حتى لو كانت مغرية. تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا على مدار اليوم.شرب الكثير من الماء قبل وبعد الوجبات، وسيساعد ذلك على مساعدتك في عملية الهضم ويمنع الجفاف أيضًا.امضغ طعامك ببطء وتذوق كل قضمة، سيسمح هذا لجسمك بإرسال إشارة عندما تمتلئ بطنك.التقليل من تناول الكربوهيدرات المكررة. يمكن أن تسبب المشروبات الغازية والأطعمة مثل المعجنات والكعك والبيتزا ارتفاعًا سريعًا وانهيارًا في مستويات السكر في الدم.اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الأسماك والتوفو. وهي معروفة بتعزيز الشبع دون ثقل اللحوم الدهنية.الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وخاصة بالقرب من وقت الوجبات. وهذا سوف يساعد على منع التدخل في النوم والهضم.قم بدمج الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة للحصول على جرعة صحية من الألياف. وهذا سوف يساعد على تسهيل عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء.ممارسة النشاط البدني الخفيف بعد تناول الوجبات، ولكن ليس بعد تناول الطعام مباشرة. وهذا سوف يساعد على تحفيز عملية الهضم ومنع التباطؤ.