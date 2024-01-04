قطع المياه 12 ساعة عن مناطق رئيسية فى فيصل مساء غد

كتبت - مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق فيصل، بدءًا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق 5 / 1 / 2024 حتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

وأوضحت الشركة المناطق المتأثرة بالقطع على النحو الآتي: "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل".

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر 800مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا 6، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.