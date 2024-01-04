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قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة غدا

الخميس، 04 يناير 2024 09:00 ص
قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة غدا انقطاع المياه -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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كشفت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة عن انقطاع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق: "أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة"، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة الموافق 5/ 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 800مم بطريق مصر أسيوط البطئ بأبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

 

 

 







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