فتح مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو بعد إنجاز أعمال التطوير

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

انتهت الإدارة العامة لمرور الجيزة من أعمال إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير كوبرى 15 مايو، وتم فتح جميع مطالع ومنازل الكوبري أمام حركة السيارات، بعدما استغرقت تلك الأعمال أسبوعا كاملا، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير كوبرى 15 مايو، مما يستلزم الغلق الكلى لـ (مطالع ومنازل كوبرى 15 مايو) لمدة أسبوعا كامل، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية منعا لزحام السيارات لحين الانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة لها.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.