عدد خاص من "اليوم السابع" بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اليوم السابع المطبوع عددا خاصا بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد تضمن حوار خاصا مع بعنوان البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة الأسقفية يفتح قلبه لـ «اليوم السابع» فى أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح.. ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل ووصاياه للشباب والمصريين.. رأى القائد الروحى لأقباط مصر فى الصراعات الإقليمية والدولية وعلاقة الكنيسة بالشعب.. ورسائل صريحة عن غزة وأين وصل «قانون الأحوال الشخصية".. الدولة صححت أخطاء 160 سنة

وتضمن العدد مجموعة من الموضوعات المتميزة أبرزها :





رسائل مقدسة فى محراب الإبداع.. المسرح الكنسى لمسة فنية داخل بيوت العبادة.. مهرجان ضخم وعشرات الفرق وأثر جمالى وروحى بين ملايين المسيحيين.. وهانى رمزى وماجد الكدوانى ولطفى لبيب أبرز الصاعدين من خشبات الكنائس







لا رجوع عن مسقط رأس يسوع.. مواقف راسخة للكنائس المصرية دعمًا للقضية الفلسطينية.. البابا شنودة الثالث شارك فى حرب 1948.. وقرار تاريخى للمجمع المقدس بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال



صمود وتضحية فى مواجهة الإرهاب.. مواقف مشرفة للكنيسة ضد المتطرفين ودعما لثورة 30 يونيو.. تصريحات البابا أنقذت مصر من فتنة طائفية وأحبطت مخطط الإخوان.. و«الإنجيلية» نقلت صورة صادقة للخارج



ملوى



المنيا













كنائس مصر.. نور واحد وألوان متعددة تشكل خيطا مهما فى نسيج الهوية

القس بطرس عزيز يكتب:الشعب السالك فى الظُلمة.. أبصر نورًا عظيمًا