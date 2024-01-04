عدد خاص من "اليوم السابع" بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قدم اليوم السابع المطبوع عددا خاصا بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد تضمن حوار خاصا مع بعنوان البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة الأسقفية يفتح قلبه لـ «اليوم السابع» فى أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح.. ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل ووصاياه للشباب والمصريين.. رأى القائد الروحى لأقباط مصر فى الصراعات الإقليمية والدولية وعلاقة الكنيسة بالشعب.. ورسائل صريحة عن غزة وأين وصل «قانون الأحوال الشخصية".. الدولة صححت أخطاء 160 سنة
وتضمن العدد مجموعة من الموضوعات المتميزة أبرزها :
قداسة البابا تواضروس يفتح قلبه لـ«اليوم السابع» فى أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح.. ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل.. ورأيه فى الصراعات الإقليمية والدولية.. ورسائل عن غزة.. وأين وصل "قانون الأحوال الشخصية"
أجراس الكنائس.. دقات مؤمنة على أبراج الزمن.. بدأت بالقرن السادس الميلادى ودخلت مصر فى عهد البابا كيرلس الرابع.. أصلها يرجع إلى البوق فى العهد القديم.. ورناتها الموت والفرح والقداس
نجوم قبطية فى سماء السياسة المصرية.. المسيحيون حاضرون بقوة فى مسيرة النضال أيام الاحتلال وبعد الاستقلال.. والذاكرة الوطنية تحتفظ بأسماء لامعة فى محطات مهمة من عمر الوطن
منير فخري عبد النور
جورج-اسحاق
لويس عوض
آدم حنين
سناء جميل
يوسف شاهين
جواهر المسيحية فى كفوف مصر.. قرابة 90 موقعا قبطيا تُزين قائمة الآثار المصرية وتزيد بركة أم الدنيا.. أديرة وكنائس ومتاحف ومقتنيات شديدة الأهمية والثراء والقيمة الروحانية
لا رجوع عن مسقط رأس يسوع.. مواقف راسخة للكنائس المصرية دعمًا للقضية الفلسطينية.. البابا شنودة الثالث شارك فى حرب 1948.. وقرار تاريخى للمجمع المقدس بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال
صمود وتضحية فى مواجهة الإرهاب.. مواقف مشرفة للكنيسة ضد المتطرفين ودعما لثورة 30 يونيو.. تصريحات البابا أنقذت مصر من فتنة طائفية وأحبطت مخطط الإخوان.. و«الإنجيلية» نقلت صورة صادقة للخارج
ملوى
المنيا
الزعيم والمبروك.. سر تحول علاقة ناصر والبابا كيرلس السادس من الفتور إلى الأبوية
رهبنة مصر.. تفجر النور من وادى النطرون فحمل هدية مصر للعالم قبل 17 قرنا
كنائس مصر.. نور واحد وألوان متعددة تشكل خيطا مهما فى نسيج الهوية
القس بطرس عزيز يكتب:الشعب السالك فى الظُلمة.. أبصر نورًا عظيمًا
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