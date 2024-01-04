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عدد خاص من "اليوم السابع" بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الخميس، 04 يناير 2024 04:03 م
عدد خاص من "اليوم السابع" بمناسبة عيد الميلاد المجيد اليوم السابع

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قدم اليوم السابع المطبوع عددا خاصا بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيد تضمن حوار خاصا مع بعنوان البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة الأسقفية يفتح قلبه لـ «اليوم السابع» فى أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح.. ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل ووصاياه للشباب والمصريين.. رأى القائد الروحى لأقباط مصر فى الصراعات الإقليمية والدولية وعلاقة الكنيسة بالشعب.. ورسائل صريحة عن غزة وأين وصل «قانون الأحوال الشخصية".. الدولة صححت أخطاء 160 سنة

وتضمن العدد مجموعة من الموضوعات المتميزة أبرزها :

قداسة البابا تواضروس يفتح قلبه لـ«اليوم السابع» فى أجواء الاحتفال بميلاد السيد المسيح.. ويقدم رؤيته للحاضر والمستقبل.. ورأيه فى الصراعات الإقليمية والدولية.. ورسائل عن غزة.. وأين وصل "قانون الأحوال الشخصية"

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الرئيس والبابا.. عشر سنوات من محبة الله والوطن.. السيسى أول رئيس يحضر احتفال الأقباط بعيد الميلاد ويحرص على تهنئتهم بالكاتدرائية.. والبابا تواضروس: قيادة حكيمة صاحبة إنجازات عظيمة فى بناء وطن قوى
 
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أجراس الكنائس.. دقات مؤمنة على أبراج الزمن.. بدأت بالقرن السادس الميلادى ودخلت مصر فى عهد البابا كيرلس الرابع.. أصلها يرجع إلى البوق فى العهد القديم.. ورناتها الموت والفرح والقداس

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سفراء مارمرقس فى أرجاء الأرض.. حضور لامع للكنيسة القبطية فى كل الدنيا.. 600 أسقف وكاهن وراهب خارج مصر.. وعدد كبير من الأديرة والكنائس تلعب دور السفارات الشعبية.. وتوقيع عقود جديدة فى أمريكا
 
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نجوم قبطية فى سماء السياسة المصرية.. المسيحيون حاضرون بقوة فى مسيرة النضال أيام الاحتلال وبعد الاستقلال.. والذاكرة الوطنية تحتفظ بأسماء لامعة فى محطات مهمة من عمر الوطن

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معمودية الفن.. أرواح وديعة ومواهب بديعة.. رموز معجونون بالمحبة والإبداع يُشكلون نسيجا لامعا فى هوية مصر.. يوسف شاهين وسناء جميل يصلان للقمة وآدم حنين حفيد الفراعنة ولويس عوض دعوة للتفكير الدائم
 
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رؤساء فى قاعة القداس.. جمال عبد الناصر شاركهم المناسبات.. والسيسى أول رئيس يحضر قداس الميلاد.. والسادات «زيارة واحدة».. ومبارك يكتفى بالبرقيات.. والمعزول مرسى «عداوة مُضمرة»
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الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

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جواهر المسيحية فى كفوف مصر.. قرابة 90 موقعا قبطيا تُزين قائمة الآثار المصرية وتزيد بركة أم الدنيا.. أديرة وكنائس ومتاحف ومقتنيات شديدة الأهمية والثراء والقيمة الروحانية

 
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شرف الكرازة نعبد الله ونُقدّس الوطن.. وطنية الكنيسة القبطية عبر العصور.. ثبات فى وجه الاحتلال ودفاع عن الهوية ورفض عروض الحماية ومحاولات الفتنة.. وأشهر مقولات بابا العرب: مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطن يعيش فينا
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رسائل مقدسة فى محراب الإبداع.. المسرح الكنسى لمسة فنية داخل بيوت العبادة.. مهرجان ضخم وعشرات الفرق وأثر جمالى وروحى بين ملايين المسيحيين.. وهانى رمزى وماجد الكدوانى ولطفى لبيب أبرز الصاعدين من خشبات الكنائس
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لا رجوع عن مسقط رأس يسوع.. مواقف راسخة للكنائس المصرية دعمًا للقضية الفلسطينية.. البابا شنودة الثالث شارك فى حرب 1948.. وقرار تاريخى للمجمع المقدس بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال

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صمود وتضحية فى مواجهة الإرهاب.. مواقف مشرفة للكنيسة ضد المتطرفين ودعما لثورة 30 يونيو.. تصريحات البابا أنقذت مصر من فتنة طائفية وأحبطت مخطط الإخوان.. و«الإنجيلية» نقلت صورة صادقة للخارج
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قناديل مُضيئة حول هالة المسيح.. تاريخ البطاركة الأرثوذكس من مرقس الرسول إلى تواضروس الثانى
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الزعيم والمبروك.. سر تحول علاقة ناصر والبابا كيرلس السادس من الفتور إلى الأبوية


 

 

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رهبنة مصر.. تفجر النور من وادى النطرون فحمل هدية مصر للعالم قبل 17 قرنا

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رُعاة المحبّة وبُناة التعايش.. ناصر وكيرلس والسيسى وتواضروس ثنائيتان تُلخصان عظمة أم الدنيا

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عيد الميلاد المجيد.. ليلة دافئة فى بيت المسيح
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كنائس مصر.. نور واحد وألوان متعددة تشكل خيطا مهما فى نسيج الهوية

القس بطرس عزيز يكتب:الشعب السالك فى الظُلمة.. أبصر نورًا عظيمًا

بطرس
 
الاسقف عادل هارون يكتب:ولمّا وُلد يسوع
الاسقف
 
القس رفعت فكرى سعيد يكتب:وجاءنا السلام إنسانًا
رفعت-فكرى
 
منير-حنا
 

 







عيد الميلاد المجيد

ميلاد المسيح

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