صندوق رعاية المبتكرين يُطلق مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية

كتب محمد صبحى

أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة؛ لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أنه يُمكن للطلاب تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأشار خليل إلى أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلاً عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وخمسمائة ألف دولار.

من جانبه أشار الدكتور ماجد غنيمة، مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذه المسابقة فرصة مميزة للطلاب للمشاركة الحقيقية في تغيير مجتمعهم في المجالات البيئية والاجتماعية، من خلال تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة وغير تقيليدية، داعيًا الطلاب إلى المشاركة في المسابقة، ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بها، من خلال الدخول على الرابط التالي: http://tinyurl.com/hultprize2024