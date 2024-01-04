اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة القليوبية: تزويد مستشفى حميات بنها بـ5 أسرة رعاية مركزة للأطفال والكبار

الخميس، 04 يناير 2024 11:23 ص
صحة القليوبية: تزويد مستشفى حميات بنها بـ5 أسرة رعاية مركزة للأطفال والكبار حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجري حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفي حميات بنها، ورافقه أثناء المرور الدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.
 
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن الجولة استهدفت تفقد أسرة العناية للكبار والأطفال، والتي تم إضافتها للخدمة مؤخراً، حيث تم تزويد قسم العناية المركزة للأطفال بعدد 2 سرير، وتزويد قسم العناية المتوسطة للكبار ب3 أسرة.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه بعد زيادة عدد الأسرة للرعاية المركز للكبار والأطفال بذلك يصل عدد أسرة العنايات للأطفال إلي 19 سرير ما بين 12 رعاية مركزة، و7 عناية متوسطة.
 
وأثناء الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة علي أحوال المرضي، ووجه بسرعة تركيب الستائر بين الأسرة لمنع انتشار العدوي ولحماية خصوصية المرضي، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل بالمستشفي.
 
 






اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفيات القليوبية

مستشفي حميات بنها

أسرة الرعاية المركزة

الرعاية المركزة للأطفال

الرعاية المركزة للكبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة