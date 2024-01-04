صحة القليوبية: تزويد مستشفى حميات بنها بـ5 أسرة رعاية مركزة للأطفال والكبار

القليوبية إبراهيم سالم

أجري حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفي حميات بنها ، ورافقه أثناء المرور الدكتور يوسف عرابي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن الجولة استهدفت تفقد أسرة العناية للكبار والأطفال، والتي تم إضافتها للخدمة مؤخراً، حيث تم تزويد قسم العناية المركزة للأطفال بعدد 2 سرير، وتزويد قسم العناية المتوسطة للكبار ب3 أسرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه بعد زيادة عدد الأسرة للرعاية المركز للكبار والأطفال بذلك يصل عدد أسرة العنايات للأطفال إلي 19 سرير ما بين 12 رعاية مركزة، و7 عناية متوسطة.

وأثناء الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة علي أحوال المرضي، ووجه بسرعة تركيب الستائر بين الأسرة لمنع انتشار العدوي ولحماية خصوصية المرضي، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل بالمستشفي.