اليوم السابع
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سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى

الخميس، 04 يناير 2024 04:07 م
سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى الدولار - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، بنهاية تعاملات اليوم في البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.
 
30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75  جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
 
30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.
 
30.95 جنيه للبيع.






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