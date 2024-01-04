زراعة أكثر من 400 ألف فدان من الأرز والذرة و750 حقلا إرشاديا للقمح بالشرقية

وأشار طلعت إلى أنه للنهوض بمحصول القمح تم تنظيم 750 حقلا إرشاديا وتجميعه إرشاديا على مساحة 3182 فدانا، كما تم تنظيم 8 حقول إرشادية مزروعة بمحصول البنجر، وبلغ إجمالى المساحة بلغت 90264 فدانا، لافتا إلى أنه خلال التكثيف المحصولى لموسم 2023 تم تنفيذ عدد 5 حقول إرشادية منزرعة بصل محمل مع القطن بمراكزى ديرب نجم وابو حماد، صنف جيزة 20 والقطن صنف جيزة 94 وكذلك تنفيذ عدد 8 حقول تحميل السمسم على القطن بمراكزى ديرب نجم والزقازيق صنف شندويل 3 والقطن صنف جيزة 94.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز لعام 2023 بلغت 211 الف 350 فدان على مساحة 211 فدان وتم تنفيذ 83 تجميعة ارشادية بمراكز (الزقازيق – ههيا - أبو حماد – كفر صقر – أولاد صقر ديرب نجم – الابراهيمية – منيا القمح ) تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه منزرعة بالأصناف سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 179 الحديثة والمقاومة للأمراض والآفات وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة وذات انتاجية عالية وتم توزيع التقاوى والتسوية بالليزر كخدمة إرشادية للمزارعين مجاناً.

وبلغ المساحة المنزرعة بمحصول الذرة الشامية بلغت 126 الف 161 فدان ذرة بيضاء و70 الف 502 فدان ذرة صفراء وتم تنفيذ 15 حقل تعليمى هجين فردى ابيض 128 و30 حقل تعليمى هجين ثلاثى أصفر 368 و3 حقول مشاهدات ثلاثى اصفر و3 حقول مشاهدات فردى اصفر بمراكز مشتول السوق وابو كبير والحسينية وبلغت المساحة التى تم تسويتها بالليزر خدمه ارشاديه تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه عدد 52 تجميعه بمساحة 636 فدان بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح – ههيا - ابو حماد - ديرب نجم - الابراهيمية – كفر صقر – اولاد صقر ) والمساحة التى تم تسويتها بالليزر وتم زراعتها بمشروع الترشيد 636 فدان وبلغت الحقول التابعة للحملة القومية للذرة الشامية عدد الحقول الارشادية 45 حقل إرشادى تعليمى الاصناف ( هجين ثلاثى 368 اصفر، هجين فردى 128 ابيض ) عدد 15 مركز بواقع 3 حقول بكل مركز 1 ابيض، 1 اصفر وتنفيذ 6 حقول مشاهدات بمراكز ( مشتول – ابو كبير - الحسينية ) 2 حقول بكل مركز أصناف اصفر فردى الاصناف ( فردى 166، 173، 176، 178 ) وصنف ثلاثى اصفر ( ثلاثى 360، 369، 370، 377 ) مشيرا إلى أن المساحة التى تم زراعتها بمحصول القطن بلغت 50264 فدان وتم تنظيم عدد 16 حقل ارشادى مساحة الحقل فدان تابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح - أولاد صقر –صان الحجر- الحسينية- - بلبيس- كفر صقر- ديرب نجم.