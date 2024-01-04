رئيس وزراء فلسطين يدعو إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة بالمُخيمات الفلسطينية

أ ش أ

دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الخميس، إلى تواجد طواقم الأمم المتحدة فى المخيمات الفلسطينية لمراقبة جرائم الاحتلال الإسرائيلى وتوثيقها، فى ظل الاعتقالات التعسفية اليومية والتدمير الممنهج للبنية التحتية وهدم البيوت والمحال التجارية، مُعتبرًا أن إسرائيل تستهدف المُخيمات لإشعال الوضع بالضفة الغربية، وتقوم بتدمير بنيتها التحتية لجعلها غير قابلة للحياة.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية المُنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية جيمس مكجولدريك، لبحث الوضع الإنسانى الصعب جدا فى قطاع غزة وضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية وتسريعها.



وشدد اشتية على أهمية الضغط الدولى لوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الاغاثية والطبية والوقود خاصة لمناطق شمال القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.



وطالب اشتية، المسؤول الأممى بالضغط نحو إدخال المواد الاغاثية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، دون حصر ذلك فى معبر رفح.