رئيس وزراء بريطانيا: الانتخابات العامة ستجرى فى النصف الثانى من 2024

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قال رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك، اليوم /الخميس/، إن المهام الكثيرة التى يتعين عليها إنجازها حاليا تقوض آمال حزب العمال فى إمكانية عقد الانتخابات العامة فى وقت مبكر من الربيع، لكنه رجح إجرائها فى النصف الثانى من 2024.

وصرح رئيس وزراء بريطانيا، وفقًا لما نقثلته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، بأن "افتراضى العملى هو أننا سنجرى انتخابات عامة فى النصف الثانى من 2024".

وذكرت (الجارديان) أن ذلك يمنح سوناك المزيد من الوقت لمحاولة عكس العجز الذى حققه المحافظون فى استطلاعات الرأي، فعقب إلغاء قانون البرلمانات المحددة المدة عام 2022 صار موعد الانتخابات بيده وحده.



ورفض رئيس وزراء بريطانيا استبعاد دعوة لإجراء انتخابات فى مايو المقبل.



وأضاف سوناك: "أريد الاستمرار وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب على الناس، لكننى أريد أيضًا الاستمرار فى معالجة الهجرة غير الشرعية. لدى الكثير لأفعله وأنا مصمم على الاستمرار فى تقديم الخدمات للشعب البريطاني".



وفى أكتوبر الماضي، أظهر استطلاع للرأى فى المملكة المتحدة أن معظم البريطانيين يريدون إجراء انتخابات عامة بحلول مايو من العام المقبل، مع عدم الرغبة فى الاستمرار حتى يناير 2025 بسبب سياسات رئيس الوزراء ريشى سوناك وحكومته التى قابلها العديد بالرفض.