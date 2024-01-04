اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 03:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الجزائر يجرى محادثات مع نظيره السيراليونى حول القضايا المشتركة

الخميس، 04 يناير 2024 03:00 ص
رئيس الجزائر يجرى محادثات مع نظيره السيراليونى حول القضايا المشتركة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، محادثات مع نظيره السيراليونى، جوليوس مادا بيو؛ تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال تبون، الأربعاء، بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، للرئيس السيراليونى الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. وكان رئيس جمهورية سيراليون قد وصل أول أمس الثلاثاء إلى الجزائر فى زيارة تدوم ثلاثة أيام.

يذكر أن الجزائر وسيراليون بدأتا عضويتهما غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى اعتبارا من مطلع يناير الجارى بجانب كل من كوريا الجنوبية وجويانا وسلوفينيا.







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