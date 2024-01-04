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جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا فى غزة.. غدا في اليوم السابع

الخميس، 04 يناير 2024 08:58 م
جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا فى غزة.. غدا في اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع في عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من  التغطيات الهامة على رأسها الاعتداءات الوحشية من الاحتلال الإسرائلى تجاه الفلسطينيين تحت عنوان:" جرائم الاحتلال فى غزة.. جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا.. "اليوم السابع" تكشف: قوات الاحتلال تستخدم مواد أقوى من النار تأكل الجلد وتُذيب اللحم وتخترق العظام وتحرق الأطفال أحياء.
 
 

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