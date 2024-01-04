جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا فى غزة.. غدا في اليوم السابع

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها الاعتداءات الوحشية من الاحتلال الإسرائلى تجاه الفلسطينيين تحت عنوان:" جرائم الاحتلال فى غزة.. جحيم بالأسلحة المحرمة دوليا.. "اليوم السابع" تكشف: قوات الاحتلال تستخدم مواد أقوى من النار تأكل الجلد وتُذيب اللحم وتخترق العظام وتحرق الأطفال أحياء.



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