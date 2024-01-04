توقعات بوصول التضخم فى الأرجنتين إلى 200%.. الحكومة تعترف: الوضع كارثى

فاطمة شوقى

اعترفت الحكومة الأرجنتينية أن معدل التضخم وصل فى ديسمبر سيكون في حدود 30%، أي أن معدل التضخم لعام 2023 بأكمله سيصل إلى 200% تقريبًا، مما يضعها على حافة التضخم المفرط.

اعترف المتحدث باسم الرئاسة، مانويل أدورني "إننا ندرك مشكلة التضخم حيث أنها هي إحدى المعارك الكبرى التي يتعين علينا خوضها والتي نخوضها، ونعلم جيدا كيف ننهى هذا التضخم، مشيرا خلال مشاركته في مؤتمر صحفى إلى أن الميراث الذى تركه الرئيس الأرجنتينى السابق ألبرتو فيرونانديز "كارثى"، حسبما قالت صحيفة " انفوباى" الأرجنتينية.

وأضاف أدورنى "إحدى القنابل الموقوتة التي خلفتها السياسة السابقة هي قنبلة التضخم التي نحاول حلها، رغم التوقعات القاتمة التي نواجهها، وندرك أنها لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، حيث كل شيء يتأثر بالتشوه في الأسعار مثل أسعار الوقود أو في مسائل الصرف".

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة وهو أيضا خبير اقتصادى أنه "على وجه التحديد ارتفعت الأسعار في محطات الوقود والخدمات بنسبة تزيد عن 25% في العديد من المؤسسات، وهو تقدم تصاعدى، وبدأ المستهلكون يلاحظونه بالفعل قبل فوز الليبراليين خافيير مايلي في الانتخابات الرئاسية نوفمبر الماضي.