تفاصيل التحقيقات مع متهم بإدارة كيان وهمى يروج للشهادات المزورة

"أنشأ صفحة الكترونية احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى، بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والإعلان من خلال الصفحة عن إدارته لأكاديمية وهمية"، هذه كانت اعترافات متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى أمام جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا لضحاياه من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، أن الأكاديمية المعلن عنها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم.

واستمعت الجهات المختصة، لأقوال المتهم بالواقعة، وواجهته بالمعلومات التى أكدت قيام (أحد الاشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية وأنها حاصلة عــلى وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة وعقب افتضاح أمره قام بغلق مقر الشركة المشار إليها وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.

وألقى القبض على المتهم وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى عبارة عن "شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية - مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج- إيصالات إيداع نقدية- صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج – برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب"- رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وبين ضحاياه تفيد نشاطه الإجرامى".

بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.