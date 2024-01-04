تعليم الإسماعيلية: الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على الإدارات التعليمية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، على استلام وتوزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور محمد بحيرى، أنه عقب استقبال مخازن المديرية أجهزة تابلت الصف الأول الثانوى تم توزيعها على الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تسليم أجهزة التابلت لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية على مستوى المحافظة.

وأعلن، أن مندوبى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة وهى الإسماعيلية شمال وجنوب والقنطرة غرب والقنطرة شرق وأبو صوير وفايد والقصاصين والتل الكبير قد استلموا الأجهزة من مخازن المديرية تمهيدا لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوى.