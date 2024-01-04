تعرف على أبرز ذكريات الطفولة فى حياة البابا تواضروس والشخصيات المؤثرة

كتب: محمد الأحمدى

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، إنه أكبر أخواته وتأثر كثيرا بوالده ووالدته وأسرة والده وأسرة والدته، فأسرة والده كانت فى القاهرة أسرة مدنية حضارية، وأسرة والدته فى الريف فكانت أسرة ريفية زراعية.

وأضاف قداسة البابا خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإجازة كانت 3 شهور يقضى منهم أسبوعين في القاهرة وباقى الفترة مع أسرة والدته في الريف، فتأثر بأخواله وأعمامه ومعلمته بالمدرسة "أبلة أنجيل" التى توفيت منذ 3 ثلاث سنوات وكان متأثر بها جداً لأن ابتسامتها كانت جميلة ومريحة وعلى تواصل مع أبنائها، مضيفا أنه يحب الحكايات.

وعن اهتمامات وهوايات قداسة البابا بالمسلسلات والأفلام قال إنه لا يتابع الدراما ولكن يتابع الأخبار بشكل جيد من محطات كثيرة.