"تشترى ذهب فى الوقت الحالى أم لا".. اعرف نصائح التموين

وأضاف في تصريحات لـ" اليوم السابع" أن سعر الذهب المحلى غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية، بسبب ترويج بعض الجهات المحلية والأجنبية شائعات من أجل مصالح شخصية الهدف منها زيادة الإقبال على شراء الذهب، وبالتالي زيادة حجم الطلب على المعدن الثمين، الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب لتحقيق مكاسب غير مبررة قائلا:" نوصي بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي لحين استقرار الأسعار".

يذكر أن سعر الذهب بدأ تداولات عام 2024 على تراجع بعد ارتفاع خلال عام 2023 بنسبة 13.1% وتسجيله أعلى مستوى تاريخي في 4 ديسمبر الماضي عند 2148 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

التراجع الحالي في أسعار الذهب يأتي مع بداية قوية للدولار هذا العام فقد ارتفع مؤشر الدولار منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% ليبتعد عن أدنى مستوياته في 5 أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.9% وسجلت أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 4.024%، بعد 5 أسابيع متتالية من الهبوط سجلت خلالهم أدنى مستوى منذ أكثر من 5 أشهر عند 3.783%.