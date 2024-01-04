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ترتيب قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الربع الرابع من 2023

الخميس، 04 يناير 2024 06:00 ص
ترتيب قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الربع الرابع من 2023 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الرابع من عام 2023، بعدما سجل حجم تداول بلغ 15.6 مليار ورقة، بقيمة 45.2 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 17.8 مليار ورقة، بقيمة 42.2 مليار جنيه.
 
فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة بقيمة 40.6 مليار جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 653.8 مليون ورقة بقيمة 35.7 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 7.2 مليار ورقة بقيمة 33.5 مليار جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 10 مليارات ورقة منفذة بقيمة 16.5 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 6.3 مليار ورقة منفذة بقيمة 8.7 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة منفذة بقيمة 8.2 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 6.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 7.7 مليار جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ مليار ورقة منفذة بقيمة 4.6 مليار جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 69.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.7 مليار جنيه، والثانى بحجم تداول 435.8 مليون ورقة بقيمة 294.9 مليون جنيه.
 
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 
ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.






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