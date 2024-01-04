وأكد وو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن حالة الطوارىء في اليابان هي أيضا حالة طوارىء في تايوان، معربا عن أمله في أن يتمكن المتضررون من الزلزال من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وقال وو إن تايوان واليابان قدمتا يد العون وتدعيم بعضهما البعض كلما احتاجتا إلى المساعدة، معربا عن تضامن بلاده مع اليابان.

وأوضحت السلطات التايوانية أن المواطنين يمكنهم التبرع بالأموال في البنوك ومكاتب البريد والمتاجر من الغد الجمعة حتى 19 يناير الجاري، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتشاور مع المسئولين اليابانيين من أجل تحديد مكان إرسال الأموال.



