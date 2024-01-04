أعلن وزير الخارجية التايوانى "جوزيف وو" اليوم الخميس، أن بلاده ستتبرع بـ 60 مليون ين أى نحو 420 ألف دولار، من أجل المساعدة فى جهود الإغاثة وإعادة الإعمار فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب وسط اليابان مؤخرا، وبلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر.
وأكد وو - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن حالة الطوارىء في اليابان هي أيضا حالة طوارىء في تايوان، معربا عن أمله في أن يتمكن المتضررون من الزلزال من العودة إلى حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
وقال وو إن تايوان واليابان قدمتا يد العون وتدعيم بعضهما البعض كلما احتاجتا إلى المساعدة، معربا عن تضامن بلاده مع اليابان.
وأوضحت السلطات التايوانية أن المواطنين يمكنهم التبرع بالأموال في البنوك ومكاتب البريد والمتاجر من الغد الجمعة حتى 19 يناير الجاري، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتشاور مع المسئولين اليابانيين من أجل تحديد مكان إرسال الأموال.
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