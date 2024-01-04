بيطرى الأقصر تقدم ندوات إرشادية لدعم الثروة الحيوانية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، سلسلة ندوات إرشادية بالوحدات الصحية حول الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى لدعم الثروة الحيوانية، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.

وفى هذا الصدد قامت الدكتورة منال أحمد طبيبة بوحدة الدير البيطرية بعمل ندوة إرشادية داخل الوحدة حول الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى، كما قدمت الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة بوحدة نجع أحمد سعيد البيطرية ندوة مماثلة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، وبإشراف من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، وبمتابعة كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

فيما أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد إنجازات ونجاحات رجال الطب البيطرى فى عام 2023 لخدمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة ربوع المحافظة، حيث نجحت المديرية بقيادة الدكتور طارق لطفى فى تحقيق تنوع فى الجهود والأنشطة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشملت أعداد الحيوانات المحصنة باللقاحات المختلفة خلال عام 2023:الماضى، إنهاء تحصين114629 حيوان ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، و15081 حيوان محصن ضد نيموباك، و27227 حيوان محصن ضد مرض الجلد العقدى، و16146 حيان محصن ضد جدري الضأن، و14605 حيوان محصن ضد طاعون المجترات الصغيرة، وفى نشاط التلقيح الإصطناعي بلغ إجمالي الملقح من إناث الأبقار والجاموس 7682 والإيجابى 2061 بإجمالى 3232 حالة متابعة بنسبة 79%، ومتضمنة 6576 ملقح إناث الأبقار والإيجابى 1733، و1106 ملقح إناث الجاموس والإيجابى 328.



جانب من الندوات الإرشادية لحماية الثروة الحيوانية



حضور ندوات حول الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى لدعم الثروة الحيوانية



فعاليات ندوة إرشادية بوحدة نجع أحمد سعيد البيطرية