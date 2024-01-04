وذكرت البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية الروسية، اليوم الخميس، أن المرسوم ينص على أن المواطنين الأجانب، الذين أبرموا خلال فترة العملية العسكرية بأوكرانيا، عقدًا للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الروسية أو التشكيلات العسكرية سيتم قبول طلبهم بالحصول على الجنسية الروسية.

وينص المرسوم أيضا على منح أفراد عائلات هؤلاء الأفراد الجنسية الروسية.