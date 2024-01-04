اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 05:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"اليوم السابع" تكرم البابا تواضروس الثانى لجهوده الوطنية

الخميس، 04 يناير 2024 04:01 م
"اليوم السابع" تكرم البابا تواضروس الثانى لجهوده الوطنية تكريم اليوم السابع للبابا تواضروس الثانى

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كرمت مؤسسة "اليوم السابع" قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لجهوده الوطنية في خدمة الكنيسة والمجتمع، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، والزميل محمد الأحمدى مسئول ملف الكنيسة باليوم السابع. 
 
ويعتبر قداسة البابا تواضروس الثانى واحداً من أبرز الرجال الذين سيذكرهم التاريخ لمواقفه الوطنية عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد، حيث قال جملته المشهورة "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن"، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى تلعبه الكنيسة القبطية في دعم الدولة المصرية في العديد من المبادرات، ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة وجهود الكنيسة في تنمية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية لدى أقباط المهجر عبر رعايتهم وزيارتهم المختلفة.  
 
وجاء التكريم على هامش حوار اليوم السابع مع قداسة البابا تواضروس الثانى، والذى تناول القضية الفلسطينية وملف المواطنة في مصر آخر 10 سنوات وذكريات الطفولة وتطورات قانون الأحوال وذكريات تجليسه ووفاة البابا شنودة الثالث والعنف والصراعات في العالم والحب والأسرة والتنشئة المجتمعية. 
 
تكريم اليوم السابع للبابا تواضروس الثانى
تكريم اليوم السابع للبابا تواضروس الثانى

جانب من تكريم البابا تواضروس
جانب من تكريم البابا تواضروس

 







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