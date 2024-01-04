الولايات المتحدة تعلن مواصلة سعيها لـ"هزيمة" روسيا فى أوكرانيا

وكالات

نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة غيرت أهداف سياستها في أوكرانيا من "الانتصار الكامل على روسيا" إلى تعزيز موقف كييف في مفاوضات السلام المحتملة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، ما جاء في تقرير مجلة "بوليتيكو" العام الماضي الذي أشار إلى أن التحول في التركيز الذي زُعم أنه أعقب فشل الهجوم المضاد الأوكراني يعني موافقة فعلية على التنازلات الإقليمية لروسيا.

وأجاب عن سؤال حول ذلك من قبل أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "لا، هذا ليس صحيحا. هذا ليس صحيحا".

وكتبت صحيفة "بوليتيكو" أنه في العام الانتخابي، لا يستطيع الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتراف بفشل المسار الذي تم اختياره في البداية والتصريح علانية عن تغييره.

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.