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المطران منير حنا: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد دور تنويرى عظيم

الخميس، 04 يناير 2024 10:00 م
المطران منير حنا: عدد اليوم السابع عن عيد الميلاد دور تنويرى عظيم المطران منير حنا
كتب: محمد الأحمدى

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قال المطران منير حنا، المطران الشرفى لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى مصر، إن ملف اليوم السابع الخاص بعيد الميلاد المجيد غنىّ كثيراً بالمعلومات وشامل الفن والسياسة والدين في سابقة لم تحدث من قبل أن جريدة يومية تخصص كل هذا الكم من التعريف بالكنيسة.
 
وأضاف المطران منير حنا أن عدد اليوم السابع يمثل دورا تنويريا جدا فهذه الحقائق تبث روح الوحدة ويستفيد منها المسلمون ليتعرفوا على حقائق كثيرة لا يعرفوها مثل تاريخ الكنيسة والبطاركة والشهداء، وتجعل المسيحيين فخورين ببلدهم وهناك من يذكر عطائهم. 
 
وتابع: "الحقيقة أستطيع القول إن عدد جريدة اليوم السابع عدد فريد فقد جاء فى مناسبة ممتازة جدا وهى عيد الميلاد، ويعتبر عملا متميزا جدا ويقدم المعلومة بشكل مبسط فى حديثه عن الأجراس والزى الكهنوتى والرهبنة"، مضيفاً أنه سيكون مرجعا لأى باحث يريد تدوين معلومات وحقائق عن الكنيسة في مصر.






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