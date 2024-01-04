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المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة 11 ألف معلم مساعد 2025.. التفاصيل

الخميس، 04 يناير 2024 10:45 ص
المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة 11 ألف معلم مساعد 2025.. التفاصيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المؤهلات المطلوبة للتقديم فى مسابقة تعيين 11 ألف و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية" الأول، الثاني، الثالث" للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، والتى من المقرر أنه يتم فتح باب التقدم لها على بوابة الوظائف الحكومية، في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، حيث يتاح التقدم لخريجى أحد الأقسام التالية:  تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، و أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى، والا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما فى تاريخ نشر الإعلان عن المسابقة.
 
الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة للتقديم فى المسابقة هى : صورة شخصية للمتقدم  وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين) وصحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد تالموقف من  الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وإيصال الإيداع البنكي، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.






وزارة التربية والتعليم

التنظيم والإدارة

مسابقة تعيين 11 ألف معلم مساعد

المؤهلات المطلوبة للتقديم بمسابقة تعيين ١١ ألف معلم مساعد فصل

موعد التقديم فى مسابقة المعلمين 2025



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