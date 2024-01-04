الكويت ترفض التصريحات الإسرائيلية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسئولين فى سلطة الاحتلال الإسرائيلى الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وحذرت الخارجية الكويتية - فى بيان لها اليوم /الخميس/- مجددا من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلى التى باتت جلية للعيان ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطينى الشقيق بشكل عام من وطنهم، مؤكدة على أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطينى الشقيق وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.