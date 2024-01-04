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القس رفعت فكرى عن عدد اليوم السابع بمناسبة عيد الميلاد: يدعم ملف المواطنة

الخميس، 04 يناير 2024 09:00 م
القس رفعت فكرى عن عدد اليوم السابع بمناسبة عيد الميلاد: يدعم ملف المواطنة القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط
كتب: محمد الأحمدى

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قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن ملف اليوم السابع عن عيد الميلاد المجيد به جهد كبير مبذول، وهو ملف شامل مقالات وتحقيقات ومعلومات كنسية هامة جداً، بالإضافة إلى حوار خاص مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مقدما الشكر لـ"اليوم السابع" على اهتمامه بالعيد وعلى تنوع المقالات والموضوعات بالجريدة.
 
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد عيد الميلاد تأكيد على المواطنة وتدعيم للمساواة لمشاركتها المسيحيين بعيدهم وأفراحهم وهذا شيء متميز ويحسب للجريدة، مقدما التحية والشكر لكل من شارك فى الملف وأعده وأخرجه.
 
وتناول ملف عيد الميلاد بجريدة اليوم السابع تاريخ الكنيسة وباباوات الكنيسة الـ 118 وأجراس الكنيسة والزى الكهنوتى فى الأعياد والمناسبات والمواقف التاريخية لباباوات الكنيسة والكرازة المرقسية وأقباط المهجر والرهبنة هدية مصر للعالم وتاريخ الطوائف المسيحية فى مصر وشهادات من قساوسة وشمامسة حول عيد الميلاد المجيد.






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