اليوم السابع
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الخميس، 04 يناير 2024 03:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"العمل" تعلن عن 50 فرصة عمل بإحدى شركات الاستيراد والتصدير ببنى سويف

الخميس، 04 يناير 2024 03:00 ص
"العمل" تعلن عن 50 فرصة عمل بإحدى شركات الاستيراد والتصدير ببنى سويف وزارة العمل - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، توافر 50 فرصة عمل شاغرة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمدينة بنى سويف.

 
وأكدت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، على أن إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمدينة بنى سويف تطلب  2 سكرتارية من خريجى كلية الإعلام ، 3 فرص عمل حسابات من خريجى بكالوريوس تجارة ، 10مهندسين صيانة وتركيبات من خريجى كلية الهندسة ، 25 مسؤولين تسويق ميداني من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، 10 مسؤولين تسويق شبكى من خريجى كلية الإعلام .
 
وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف أنه على الراغبين فى الالتحاق بالوظيفة التقدم إلى مكتب العمل بمديرية العمل بمدينة بنى سويف.
 
 






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