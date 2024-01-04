"العمل" تعلن عن 50 فرصة عمل بإحدى شركات الاستيراد والتصدير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، توافر 50 فرصة عمل شاغرة بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمدينة بنى سويف.

وأكدت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، على أن إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمدينة بنى سويف تطلب 2 سكرتارية من خريجى كلية الإعلام ، 3 فرص عمل حسابات من خريجى بكالوريوس تجارة ، 10مهندسين صيانة وتركيبات من خريجى كلية الهندسة ، 25 مسؤولين تسويق ميداني من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، 10 مسؤولين تسويق شبكى من خريجى كلية الإعلام .

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف أنه على الراغبين فى الالتحاق بالوظيفة التقدم إلى مكتب العمل بمديرية العمل بمدينة بنى سويف.