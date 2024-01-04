الصليب الأحمر: الحلول الإنسانية والعسكرية لم تعد مناسبة لأزمة غزة

كتب سمير حسنى

ناشد هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية لتقديم استجابة إنسانية ذات قيمة.

وقال متحدث الصليب الأحمر في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، "إن الحلول الإنسانية والعسكرية لم تعد مناسبة للأزمة الحالية، وهو ما أكدت عليه رئيسة اللجنة خلال زيارتها لكل من الجانبين خلال الشهر الماضي"، مشددا على ضرورة توفير السبل والتدابير الأمنية اللازمة واستمرار تدفق الدعم الإنساني المنقذ للحياة مقترنا بوقف الأعمال العدائية.

وأضاف أنه للمرة الثالثة يتم استهداف المجمع الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، والذي يضم آلاف النازحين، فضلا عن مئات الجرحى والمصابين والكوادر الطبية، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني كارثي في قطاع غزة.

وتابع أن كل ما تقدمه الجمعيات والمؤسسات الدولية يفوق كافة قدراتهم، نظرا لاستمرار تدهور الوضع الإنساني والعملية العسكرية والأعمال القتالية في ظل استمرار الحصار العسكري المفروض على القطاع، وغياب التدابير الأمنية اللازمة التي تمكن الفرق الإنسانية من التحرك بحرية وتقديم استجابة إنسانية ذات قيمة.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواصل التنسيق مع السلطات الطبية في غزة ممثلة في وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الأممية لتضافر الجهود والآليات وتقديم استجابة إنسانية ذات معنى، والتواصل مع أطراف النزاع لبحث سبل إيقاف سيل الدماء.