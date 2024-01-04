السويس تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى بأكبر مجمع طبى و5 مستشفيات و27 مركزا ووحدة طب أسرة.. تقديم 31 ألف خدمة طبية و600 عملية جراحية بمجمع السويس خلال التشغيل التجريبى.. وتسجيل نصف مليون مواطن بالمنظومة.. صور

السويس – السيد فلاح

أكثر من 3 مليارات جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية بالسويس

تستعد محافظة السويس، لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل رسمي عقب الانتهاء من التشغيل التجريبي للمستشفيات ومراكز طب الأسرة، حيث تم الانتهاء وتجهيز مجمع السويس الطبي وهو أكبر مجمع طبي في شمال مصر، و5 مستشفيات، و27 مركزًا طبيًا، وتم تشغيلها تجريبًا، بتكلفة بلغت أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس 33 منشأة صحية، منها 6 مستشفيات، وهى، "مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس للجراحات الدقيقة، ومركز الأورام بالسويس، ومركز الكبد والجهاز الهضمي، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، ومستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركزا ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، لـ "اليوم السابع"، إن مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، تشمل 263 سريرًا للإقامة الداخلية، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و28 سريرًا للطوارئ و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و16 غرفة للعمليات منها 4 غرف للولادة القيصرية وللولادة الطبيعية، ووحدة للمناظير و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

وأضاف، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة السويس، أنه تم تقديم 31.235 ألف خدمة طبية للمواطنين حتى الآن بمجمع السويس الطبي، إضافة إلى 600 عملية جراحية متقدمة خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع.

وتابع، تم تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، بما يمثل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار الحفناوي، إلي أن الجميع في المحافظة يلتزم ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية في المنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل والخدمات، لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي، ومدير مجمع السويس الطبي، إن مجمع السويس الطبي، يعد الأكبر في شمال مصر، وسيحقق نقلة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأبناء السويس وإقليم القناة ويشمل المجمع عددًا من الأقسام الطبية، منها "جراحة الأوعية الدموية، قسم الحروق، وحدة السكتة الدماغية، جراحة التجميل، جراحة الوجه والفكين، جراحة العمود الفقري، جراحات القلب، جراحة الصدر، جراحة المخ والأعصاب، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، العلاج الطبيعي والتأهيل، الُكلي، جراحة المسالك، وحدة المناظير، الجلدية، النساء والتوليد، الكبد، الأطفال، الأسنان، النفسية والعصبية، الرعايات المركزة، حضانات المبتسرين، القلب والقسطرة، الطوارئ، الأشعة التشخيصية"، كما يشمل أيضًا قسمًا للمعامل "الكيمياء والدم، المناعة، الطفيليات، الأنسجة، الميكروبيولوجي"، وقسمًا للأشعة "البانوراما، الجاما كاميرا، هشاشة العظام، الفلورسكوبي، السينية، الموجات الصوتية، الرنين المغناطيسي، المقطعية، الماموجرافي"، إضافة إلى بنك الدم التجميعي والصيدليات بالمجمع.

وتعد محافظة السويس هي سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات وهى "بورسعيد" والتي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في 26 نوفمبر 2022.



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