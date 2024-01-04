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السفيرة الأمريكية بالقاهرة وعضوين بمجلس الشيوخ يتفقدون غدا معبر رفح

الخميس، 04 يناير 2024 03:49 م
السفيرة الأمريكية بالقاهرة وعضوين بمجلس الشيوخ يتفقدون غدا معبر رفح معبر رفح
كتب سمير حسنى

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كشف مراسل التليفزيون المصرى عن زيارة مرتقبة لعضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي برفقة هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة لمعبر رفح وتفقد المساعدات والشاحنات المصطفة، كما كشف عن زيارة أخرى مرتقبة للمعبر للهولندية سيجريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار الأسبوع المقبل.

ويستمر، معبر رفح فى فتح أبوابه بين مصر وقطاع غزة أمام دخول المساعدات من الجانب المصري للجانب الفلسطيني ، واستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمصابين وحملة الجوازات الأجنبية.

وأوضحت بيانات حركة المعبر خلال الساعات القليلة الماضية، دخول 127 شاحنة مساعدات و7 سيارات إسعاف بينها 4  سيارات إسعاف مقدمة من المملكة العربية السعودية و3 سيارات إسعاف من دولة الكويت، و 4 صهاريج غاز فى طريق مسارها لتسلم للجانب الفلسطينى.

ووصل من الجانب الفلسطيني للجانب المصري من معبر رفح، دفعة جديدة من المصابين والجرحى يجري نقلهم تباعا للعلاج في المستشفيات المصرية بشمال سيناء ومدن القناة والقاهرة والشرقية، إضافة لوصول أعداد جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية الذين يغادرون غزة طريقهم لبلدانهم عن طريق مطار القاهرة ويكون في استقبالهم على الجانب المصري ممثلين عن سفارات بلادهم.

 






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