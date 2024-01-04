وأوضح الجيش اللبنانى - في بيان اليوم الخميس، أنه تم إلقاء القبض أمس على 9 سوريين تسللوا إلى الأراضي اللبنانية داخل صهريج معد لنقل الغاز وذلك عند حاجز (شدرا - عكار) شمالي لبنان.

وأشار البيان إلى أنه تم إلقاء القبض على سائق الصهريج، كما تم مباشرة التحقيق مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص.

