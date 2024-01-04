الجمارك: 194 ألف متقدم للاستفادة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال شهرين

كتب هشام عبد الجليل

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"منذ الفترة الأولى التى تم العمل فيها بالقانون من 14 نوفمبر 2022 وحتى 14 مايو 2023 تقدم 184 ألف، وفى الفترة من 30 أكتوبر وحتى 30 ديسمبر بلغ أعداد المتقدمين 194 ألف خلال شهرين فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لاستعراض نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2022/2023 مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية – قطاع التمويل بوزارة المالية.

وتابع غتورى، "قيمة التحويلات المقبولة بلغت 450 مليون دولار فى المرحلة الاولى لتطبيق القانون، ومن المتوقع أن تصل إلي مليار دولار في نهاية الفترة المحددة للقانون، وذلك بعد طمأنة المواطنين وحزمة التيسيرات وتدخل الدولة بشكل عاجل وسريع لتذليل أية عقبات قد تحيل دون تطبيق القانون".

واستكمل غتورى، "أوامر الدفع اخر شهرين بلغت 305 مليون دولار ، بإجمالى تحويلات بلغت 106 مليون دولار ، والموافقات الاستيرادية بلغت 138 الف، ولهذا من المتوقع زيادة الحصيلة المتوقعة للمبادرة".

وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تنشيط المكافحة بلغت حصيلتها فى حساب ختامى 22/23 حوالى 11 مليار جنيه، حين انها بلغت فى ختامى 21/22 2 مليار دولار، ومن ثم كانت من ضمن أسباب زيادة الحصيلة الجمركية.